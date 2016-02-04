

İstihbarat birimleri, eylemlerini yoğunlaştıran terör örgütü PKK'nın önümüzdeki dönemde drone'ları kullanarak eylem yapmayı hedeflediğini tespit etti. Bu amaçla çok sayıda drone'un bomba yüklenmek için örgüt kamplarına gönderildiği belirlendi.







Güneydoğu'da bazı ilçelerde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, istihbarat birimleri önemli bir bilgiye ulaştı. Devletin üst yönetimi için hazırlanan istihbarat raporlarında, PKK'nın havadan görüntü almak amacıyla geliştirilen ve son dönemde büyük rağbet gören drone'ları kullanmayı hedeflediği bilgisine yer verildi.