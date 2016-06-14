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PKK, DERECİK'TE ASKERİ ÜS BÖLGELERE SALDIRDI


PKK, DERECİK'TE ASKERİ ÜS BÖLGELERE SALDIRDI
Tarih : 14 Haziran 2016, 11:28
Puan Ver : Pkk, Derecik'te Askeri Üs Bölgelere Saldırdı(10/10)8


Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü Komutanlığı'nın Kamışlı Tepesi'ndeki üs bölgesi ve Yeşilova-Mamreşa Karakolu'nun üs bölgelerine bugün saat 05.00 sıralarında PKK'lı teröristler havan, uçak savar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Saldırıya askerler tarafından alında karşılık verilirken, sınırındaki Balkaya Dağları'nda belirlenen hedefler yoğun top atışına tutuldu.



PKK'lıların bulunduğu değerlendirilen hedeflere top atışları yaklaşık 2.5 saat sürdü. Bu arada yapılan saldırı sırasında PKK'ya ait bazı mühimmatların Umurlu Köyü'ndeki boş alanlara düştüğü de belirtildi.








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