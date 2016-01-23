

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşme sonrası yaptığı açıklamada "PKK da DAEŞ de terörist gruplardır. Türkiye'yle aynı fikirdeyiz" dedi. "PKK da DAEŞ kadar tehlikelidir" diyen Biden, "Bu yüzden Türkiye sadece DAEŞ ile mücadele etmiyor" ifadesini kullandı.







Biden ile Başbakan Davutoğlu, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.







Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







Gelip bizi ziyaret ettiğiniz zaman bu kadar iyi bir ev saihpliği yapabilecek miyim bilmiyorum. Ben, konuşmamda konsantre olmak için pencereye bakmak istemiyorum. Ankara çok güzel çünkü. Yakın ilişkilerimiz vardı, birbirimize güveniyoruz. Biz, haritalarımıza bakıyoruz, her iki taraftan da askeri operasyonlarımız bulunuyordu. Ben size teşekkür ediyorum sadece müzakereler için değil.







Başbakanla benim aramda ortak noktalar vardır. Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemlidir, bir yanlış anlaşılmaya yer vermek istemiyoruz.



"PKK da DAEŞ de terörist gruplardır;



Türkiye'yle aynı fikirdeyiz"







PKK konusunda, El Nusra konusunda, DAEŞ konusunda hem fikiriz. Bunlar basitçe söylemek gerekirse terörist gruplardır.







Türk halkını dünkü konuda bilgi vermek istiyorum. Sultanahmet'i ziyaret ettim, benimle gelen ABD basın mensupları benim hareketlerimi bilyior. Beni kahraman gibi gösterdiler. Eşimle, torunumla ziyaretimi gösterip kahraman gibi gösterdiler. Bu benim için çok heyecanlandırıcı bir olaydı, ev sahipliği için teşekkür ediyorum.







Biz bu yakınlarda meydana gelen bombalama alanına karanfiller bıraktık. DAEŞ'İ tasvip etmiyoruz. Kınıyoruz ve biliyorum ki şimdiye kadar birçok türk vatandaşı terörden mağdur olmuştur.







Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Biz ortak misyonumuzdan bahseiyoruz, DAEŞ'i ortadan kaldırmaktır. Biz inanıyoruz ki planlarımız ulaşmaştır, kordineli hale gelmiştir ve gittikçe daha fazla ilerleme kaydediyoruz.







Eminim ki ilerleme süratlenecek, bizim bugünkü toplantımız sayesinde hareketlerimiz ivme kazanacaktır. Sadece Avrupa ve bölge değil, Türkiye ile de biz DAEŞ'i yok etmek için işbirliği yapyıoruz. Türkiye bu alanda çok önemli adımlar atmıştır. Sınırlarını koruma yolunda önemli adımlar atmıştır. DAEŞ'le mücadele için daha iyi işbirliği yapmak, istihbarat toplamak, yerel kuvvetleri desteklemek için faaliyetleri destekleyeceğiz.



"PKK da DAEŞ kadar tehlikelidir"







Kaybedilen arazileri de geri almak için daimi desteklemek, IŞİD'in Türk sınırlarına ulaşmasını engellemek için konuştuk.







Şimdi DAEŞ'i yendikten sonra da devame deceğiz faaliyetlerimize. Güney sınırınızda onların bir yer kurmasını engelleyeceğiz. Suriye ile ilgili konuda kötümser olmayalım.







Müzakereler geçirmekteyiz bu konuda. Meslektaşlarımızla konuştuk ve bir politik çözüm bulmak için uğraşıyoruz. Sadece askeri yollardan her şeyi halletmek mümkün değil. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tek tehlike IŞİD değildir. PKK de vardır.







PKK terör örgütüdür vekabul edilemeyecek faaliyetlerde bulunmaktadır. Geçmişte PKK ile barış elde etmeye çalıştı, başarılı olmadı. Başka bir seçim de kalmadı. Siz, politik çözüm yolunu teşvik edeceksiniz ama halkınızı korumak için d evam edeceksiniz.







Irak konusundaki katkılarınızı konuşuyoruz. Biz Ankara ile Bağdat ile çalışmalara devam edeceğiz. İlgili taraflarla birlikte Musul'u geri almak için çalışacağız. Musul herhangi bir ülkenin emrinde olmayacak, Musul'u işgalden kurtarmamız gerekecek. Sadece yetkilendirilmedim aynı zamanda görev kabul ediyorum bunu. Türkiye başbakanı olan arkadaşım ve Irak lideriyle de anlaşma için. Bu konularda konuşulacak şeyler var.







İnanıyorum ki tüm Kıbrıs'ta çözüm yolu bulunmasında Türkiye büyük bir rol oynayacak. Türkiye tarihi bir rol oynayacak. Azerbaycan'dan Irak'a kadar büyük rol oynamak için potansiyel vardır sizin. Elimizden gelen desteği göstereceğiz biz de.







