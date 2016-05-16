O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pkk çocuk katletti

PKK ÇOCUK KATLETTİ

Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:59
Puan Ver : Pkk Çocuk Katletti(9/10)6


Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı. Barbaros ve Karşıyaka mahalleleri arasında yer alan dere yatağında akşam saatlerinde oyun oynayan dört çocuk, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Enes Erdem (9) yaşamını yitirdi.



Durumları ağır olan 3 çocuğun tedavileri sürüyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de polis uygulama noktasından geçen şüpheli bir araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına tabanca ile ateş açtı. 1 polisin yaralandığı olaydan sonra kaçan sürücü polislerle girdiği silahla çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.








Etiketler: Pkk  Çocuk  Katletti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER