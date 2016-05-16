PKK ÇOCUK KATLETTİ
Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı.
Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralandı. Barbaros ve Karşıyaka mahalleleri arasında yer alan dere yatağında akşam saatlerinde oyun oynayan dört çocuk, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Enes Erdem (9) yaşamını yitirdi.
Durumları ağır olan 3 çocuğun tedavileri sürüyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde de polis uygulama noktasından geçen şüpheli bir araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına tabanca ile ateş açtı. 1 polisin yaralandığı olaydan sonra kaçan sürücü polislerle girdiği silahla çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.
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