

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lılar kaymakam Ahmet Adanur'un yakın koruması polis memuru Ayhan Kaya'yı kaçırdı. Polis memurunu kurtarmak için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un yakın koruma polisi olan Ayhan Kaya, saat 17.00 sıralarında PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler tarafından kaçırıldı. Cizre Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ayhan Kaya, özel otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Kaya'nın hastane çıkışında otomobilinin önünü kesen PKK'lılar polis memuru Kaya'ya silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. PKK'lılar daha sonra Ayhan Kaya'yı otomobiliyle kaçırdı.