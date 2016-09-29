

Adresinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlamaya hazır bir adet el yapımı bomba ele geçirilen şüphelinin, örgütte eylemlerinde kullanılmak üzere el yapımı bomba üretmekle görevli olduğu belirlendi.







Sabah gazetesinin haberine göre; Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin adresinde bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve patlamaya hazır bir adet el yapımı bomba ele geçirildi.







İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün İstanbul'daki gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Serhat kod isimli Ekin Polat'ı izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında şahsın örgütün yasadışı eylemlerine el yapımı bomba hazırladığı belirlendi. Örgütün araç yakma eylemlerine de iştirak ettiği iddia edilen Polat, İstihbarat Şubenin Müdürlüğü'nün operasyonu ile Küçükçekmece'de gözaltına alındı.