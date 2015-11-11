

Mardin'in Dargeçit ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç PKK'lı teröristlerce infilak ettirildi. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Bahçebaşı Mahallesi 1 Mayıs Caddesi'nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında, 20 gün önce gasbedildiği belirlenen bomba yüklü araç, terör örgütü PKK mensuplarınca patlatıldı.







DHA'nın haberine göre patlama sırasında yolda temizlik yapan belediye işçisi 47 yaşındaki Ramazan Tari şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 polis ile okula giden 2 çocuğun da yaralandığı belirtiliyor.







Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.