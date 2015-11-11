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PKK BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATTI!


PKK BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATTI!
Tarih : 11 Kasım 2015, 11:01
Puan Ver : Pkk Bomba Yüklü Araç Patlattı!(9/10)10


Mardin'in Dargeçit ilçesinde zırhlı polis aracının  geçişi sırasında bomba yüklü araç PKK'lı teröristlerce infilak ettirildi.  Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı.

 

Alınan bilgiye göre, Bahçebaşı Mahallesi 1 Mayıs Caddesi'nde zırhlı  polis aracının geçişi sırasında, 20 gün önce gasbedildiği belirlenen bomba yüklü  araç, terör örgütü PKK mensuplarınca patlatıldı.

 

DHA'nın haberine göre patlama sırasında yolda temizlik yapan belediye işçisi 47 yaşındaki Ramazan Tari şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 polis ile okula giden 2 çocuğun da yaralandığı belirtiliyor.

 

Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık  durumunun iyi olduğu öğrenildi. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.








Etiketler: Pkk  Bomba  Yüklü  Araç  Patlattı    haber

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