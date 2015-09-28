O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK BİTLİS'TE HAİN TUZAK!


PKK BİTLİS'TE HAİN TUZAK!
Tarih : 28 Eylül 2015, 10:47
Puan Ver : Pkk Bitlis'te Hain Tuzak!(10/10)7


Van Gölü sahilinde bulunan Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Orduevi'nin arkasındaki menfeze PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen bomba, bugün saat 07.45 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

 

Patlamada, ilk belirlemelere göre 20 asker yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki askeri hastane, devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerken, bombalı tuzakla saldırı yapan PKK'lı teröristlerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.








Etiketler: Pkk  Bitlis  Te  Hain  Tuzak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER