PKK BİTLİS'TE HAİN TUZAK!
Van Gölü sahilinde bulunan Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Orduevi'nin arkasındaki menfeze PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen bomba, bugün saat 07.45 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 20 asker yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki askeri hastane, devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerken, bombalı tuzakla saldırı yapan PKK'lı teröristlerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.
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