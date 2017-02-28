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Pkk Bir Günde 52 Mit'çiyi İnfaz Etti İddiası
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PKK BİR GÜNDE 52 MİT'ÇİYİ İNFAZ ETTİ İDDİASI


PKK BİR GÜNDE 52 MİT'ÇİYİ İNFAZ ETTİ İDDİASI
Tarih : 28 Şubat 2017, 13:07
Puan Ver : Pkk Bir Günde 52 Mit'çiyi İnfaz Etti İddiası(5/10)6


Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) verdiği liste sonucu PKK'lı teröristlerin, MİT'in 52 ajanını bir günde infaz ettiği iddia edildi. Türkiye gazetesinin haberine göre PKK içinde MİT tarafından görevlendirilen kritik personelin isimleri FETÖ tarafından PKK'ya sızdırıldı.



İddiaya göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı gün olan 7 Şubat 2012'de ilginç bir gelişme daha yaşandı. FETÖ'cülerin PKK'ya sızdırdığı bu listede yer alan isimlerden 52 MİT mensubu terör örgütü tarafından infaz edildi.



1 GÜNDE 52 MİT MUHBİRİNE İNFAZ



Terör örgütleriyle ortaklık yürüten FETÖ'cülerin verdiği liste sonucu PKK'lı hainlerin, MİT'in 52 muhbirini bir günde infaz ettiği ortaya çıktı. Orduda 6 paşa ByLock'çu çıktı. 10 bin civarında ByLock kullanıcısı da hâlen TSK personeli olarak görev yapıyor. Onların soruşturmaları ise sürüyor.



Türkiye'nin yaşadığı kanlı 15 Temmuz darbesinin ‘siyasi ayağına' ilişkin yapılan tartışmalara üst düzey güvenlik yöneticileri son noktayı koydu. AK Parti'nin mevcut bakan ve milletvekillerinden ByLock kullanıcısı kimsenin olmadığı belirtilirken, TSK içinde 6'sı paşa düzeyinde ByLock kullanan 10 bin civarında personel olduğu tespiti yapıldı. Bu paşalardan iki tuğgeneralin 2016 Ağustos şûrasında terfi ettirildiği ortaya çıktı.



 



kaynak:habertürk








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