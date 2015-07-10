

Güvenlik birimleri son iki yılda PKK terör örgütü saflarında Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalarda ölenlerin çoğunun çocuk denilecek 15 - 18 yaş aralığında olmasına dikkat çekmiş ve bu çocukların en ön saflarda çatıştığını belirtmişti.







PKK'nın çatışmalarda kaybettiği militan kaybını Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan çocukları kaçırarak kapatmaya çalıştığı belirtildi. Kaynaklar çoğunluğu 15-18 yaş aralığında olan çocukların "Kürt Koridoru kurulacak", "Özerk bölge olacak" diyerek kandırdıkları ya da başka yollarla kaçırdığı ifade edildi.