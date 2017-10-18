İngiltere'de bir pizzacıda cinsel ilişkiye girerken yakalanan ve kamu ahlakına karşı gelmek suçundan mahkemeye çıkarılan çifte, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Pizzacıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar, mahkeme sokağa çıkma yasağı getirdi.

12 AY KAMU HİZMETİ YAPACAKLAR

İngiltere'de pizzacıda cinsel ilşkiye girerken yakalanan çift mahkeme huzuruna çıktı. Haftanın başında, çiftin işlediği suçun mahkumiyet için yeterli olduğunu söyleyen jüri üyeleri, 12 aylık kamu hizmeti cezasında karar kıldılar.

23 HAFTA BOYUNCA SOKAĞA ÇIKAMAYACAKLAR

Çift bunun yanı sıra, 23 hafta boyunca elektronik kelepçe takacak ve akşam yedi ile sabah yedi saatleri arasında sokağa çıkamayacaklar.

PSİKOLOJİK TEDAVİ DE GÖRECEKLER

Jüri ayrıca, 29 yaşındaki Daniella Hirst'ün 10 gün rehabilitasyon görmesine, 31 yaşındaki Craig Smiht'in ise 15 günlük rehabilitasyonun yanı sıra 200 saat ücretsiz çalışmasına karar verdi.

"KAMUSAL ALANDA UTANMAZ BİR SUÇ İŞLEDİNİZ"

Jüri başkanı Charles David çifte, "Hapse girmeye oldukça yakındınız. Kamusal alanda oldukça utanmaz bir suç işlediniz" dedi.

Kaynak: haberinburada