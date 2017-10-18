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Pizzacıda Cinsel İlişkiye Giren Çifte Mahkemeden Sokağa Çıkma Yasağı Geldi
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Pizzacıda Cinsel İlişkiye Giren Çifte Mahkemeden Sokağa Çıkma Yasağı Geldi

PİZZACIDA CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÇİFTE MAHKEMEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

İngiltere'de bir pizzacıda cinsel ilişkiye girerken yakalanan ve kamu ahlakına karşı gelmek suçundan mahkemeye çıkarılan çifte, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Pizzacıda Cinsel İlişkiye Giren Çifte Mahkemeden Sokağa Çıkma Yasağı Geldi(9/10)5

Pizzacıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar, mahkeme sokağa çıkma yasağı getirdi.

12 AY KAMU HİZMETİ YAPACAKLAR

İngiltere'de pizzacıda cinsel ilşkiye girerken yakalanan çift mahkeme huzuruna çıktı. Haftanın başında, çiftin işlediği suçun mahkumiyet için yeterli olduğunu söyleyen jüri üyeleri, 12 aylık kamu hizmeti cezasında karar kıldılar.

23 HAFTA BOYUNCA SOKAĞA ÇIKAMAYACAKLAR

Çift bunun yanı sıra, 23 hafta boyunca elektronik kelepçe takacak ve akşam yedi ile sabah yedi saatleri arasında sokağa çıkamayacaklar.

PSİKOLOJİK TEDAVİ DE GÖRECEKLER

Jüri ayrıca, 29 yaşındaki Daniella Hirst'ün 10 gün rehabilitasyon görmesine, 31 yaşındaki Craig Smiht'in ise 15 günlük rehabilitasyonun yanı sıra 200 saat ücretsiz çalışmasına karar verdi.

"KAMUSAL ALANDA UTANMAZ BİR SUÇ İŞLEDİNİZ"

Jüri başkanı Charles David çifte, "Hapse girmeye oldukça yakındınız. Kamusal alanda oldukça utanmaz bir suç işlediniz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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