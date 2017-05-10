Pizza Hut'ın İsrail şubesinin sosyal medya hesabından yapılan ve açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden paylaşıma gelen tepkiler üzerine şirket özür diledi



Açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunan Pizza Hut firması gelen boykot tehditleri üzerine özür diledi.



Pizza Hut'ın İsrail şubesinin, açlık grevindeki Filistinli mahkum Mervan Bergusi'nin "gizlice yemek yediği" öne sürülen bir fotoğrafı Facebook sayfasında yayınlaması ve bu fotoğrafın üzerine "Bergusi eğer açlık grevini bozacaksan neden pizzayı denemiyorsun." ifadesini yazması büyük tepki topladı.



Sosyal medya üzerinden Pizza Hut'ın boykot edilmesine yönelik çağrılar üzerine şirket söz konusu paylaşım için özür diledi.







kaynak:habertürk