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Piyasayı Kasıp Kavuran Tesla, 11 Bin Aracını Geri Çağırıyor

PİYASAYI KASIP KAVURAN TESLA, 11 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

Elektrikli otomobilde devrim yapan ve petrol devlerinin sonunu hazırladığı konuşulan Tesla, yeni bir sorun yüzünden 11.000 otomobilini geri çağırdı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Piyasayı Kasıp Kavuran Tesla, 11 Bin Aracını Geri Çağırıyor(5/10)1

Teknoloji devi Tesla, 11.000 adet Model X jipi, bazı arka koltukların yerlerine kilitlenmemeleri sebebiyle geri çağırıyor. Bu geri çağrı, yere sıfır olarak katlanabilen arka koltuklara sahip ve 28 Ekim 2016 ile 16 Ağustos 2017 yılları arasında üretilen Model X'leri içeriyor.

300 DEFOLU ARAÇ İÇİN HEPSİNİ ÇAĞIRDI

Tesla, geri çağrılan arabaların sadece %3'ünün - yaklaşık olarak 300 aracın - bu soruna sahip olduğunu düşünüyor ancak bundan emin olabilmek için bu süre içerisinde üretilen bütün arabaları geri çağırmaları gerekiyor.

KOLTUK İLERİ DOĞRU KATLANIYOR

AP raporunda söylenene göre sorun, koltuktaki bir kablonun doğru bir şekilde sıkıştırılmamış olmasından kaynaklanıyor ve bu da sol koltuğun düz konuma kilitlenmesini engelliyor. Bu ise bir güvenlik sorunu demek. Sonuç olarak ileri doğru katlanan bir koltuk, bir kaza durumunda hiçbir güvenlik sağlamayacaktır.

HENÜZ BİR KAZA YAŞANMADI

Tesla'nın söylediğine göre henüz bu sorundan kaynaklı hiçbir yaralanma olmamış durumda ve sorun, firma içinde yapılan bir test sırasında fark edilmiş durumda. Sorundan etkilenen araçlara sahip kullanıcılar, bakım için aracı bir Tesla bayisine götürme veya Tesla'nın mobil tamir ünitelerinden birini çağırma imkanına sahipler.

FİRMA PRESTİJ KAYBETTİ

Bu sorun ile beraber Tesla'nın kalite garantisi bölümü bir darbe daha almış ve firmanın üretim planlarına şüphe düşmüş durumda. Yatırımcıların ana kaygısı, Tesla'nın çok hızlı bir şekilde üretimi arttırıyor ve standart otomobil üreticilerinin geçmek zorunda olduğu tüm test aşamalarını geçmiyor olması. Bu da kalite sorunlarına yol açmakta ve özellikle pek çok yeni fikre sahip olan Model X üzerinde bu sorunlar daha da öne çıkıyor.

YENİ MODELİ DE ETKİLEYECEK

Bu yüzden de Model 3'ün üretiminin hızlandırılmasının daha fazla problem ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Sayıdan ziyade kar payı için üretilen lüks araçlar olan Model S ve Model X'in aksine Tesla, yüz binlerce Model 3 üretecek ön sipariş listesini tüketmeyi planlıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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