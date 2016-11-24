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piyasaların gözü ppk özetinde

PİYASALARIN GÖZÜ PPK ÖZETİNDE

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı PPK özetine odaklanmış durumda. Gözü Merkez Bankası'nda olan dolar az önce 3.42'yi aşarak rekor kırdı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 11:20
Puan Ver : Piyasaların Gözü Ppk Özetinde(7/10)8


Piyasalarda gözler bugün saat 14:00'da açıklanacak PPK özetinde olacak. Merkez bankası 7 aydır üst üste uyguladığı faiz indirimini önceki ay sona erdirirken uzmanların büyük bir bölümü artık faiz indiriminde sona gelindiğini belirtiyor.



Dolar/TL  Erdoğan'ın açıklamalarının da etkisiyle  dün 3.4170'li seviyelere yükseldikten sonra saat 11:00 itibarıyla 3.4183/3.4189 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar 3.42'yi aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Aynı saatte sepet bazında TL 3.4925/3.4985 , euro/TL ise 3.5853/3.5918 seviyesinde işlem görüyor.



 



kaynak:sözcü








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