PİYASALARIN GÖZÜ O ZİRVEDE!
Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı ve AB Liderler Zirvesi`nden Yunanistan`a ilişkin gelecek açıklamalar takip edilecek.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı ve AB Liderler Zirvesi`nden Yunanistan`a ilişkin gelecek açıklamalar takip edilecek.
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