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piyasaların gözü merkez'de!

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ'DE!

Fed'in faizde artışa gitmesinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak

Tarih : 16 Mart 2017, 12:06
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi beklendiği gibi çeyrek puan artırması sonrasında piyasaların gözü Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın ikinci toplantısını yapıyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.



FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ



Ekonomistler geç likidite penceresinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyor



FONLAMA FAİZİ SON 5 YILIN ZİRVESİNDE



Merkez Bankası son bir haftada uyguladığı sıkılaştırma politikalarını bir kademe daha kuvvetlendirdi ve ortalama fonlama faizini yüzde 10,80 ile 5 yılın yeni zirvesine taşıdı.



 



kaynak:sabah








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