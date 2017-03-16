

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi beklendiği gibi çeyrek puan artırması sonrasında piyasaların gözü Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın ikinci toplantısını yapıyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.







FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ







Ekonomistler geç likidite penceresinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyor







FONLAMA FAİZİ SON 5 YILIN ZİRVESİNDE







Merkez Bankası son bir haftada uyguladığı sıkılaştırma politikalarını bir kademe daha kuvvetlendirdi ve ortalama fonlama faizini yüzde 10,80 ile 5 yılın yeni zirvesine taşıdı.







kaynak:sabah