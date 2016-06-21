

Küresel piyasalar, artan risk iştahı ile genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.







ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde (AB) kalacağı fiyatlamalarının ağır basması ve petrol fiyatlarındaki artışla pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün dolar endeksi geçen hafta başlayan düşüşünü sürdürerek 93,61'e gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,73, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Analistler, bugün Senato'da bir sunum yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.







Avrupa tarafında, İngiltere'nin 23 Haziran'da gerçekleştirilecek referandum sonrasında AB'de kalacağı beklentilerinin artmasıyla sterlin/dolar paritesi yüzde 2,3 yükselirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,34 prim yaparak 1,13'ün üzerine çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,50 değer kazandı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Avrupa Parlamentosu'nda ve Fed Başkanı Yellen'ın Senato'da yapacağı konuşmaların gündemin odak noktasında olacağını ifade eden analistler, Brexit'e ilişkin haber ve açıklamaların da takip edileceğini kaydediyor.







Asya'da bugün Japonya'da açıklanan sanayi aktivite endeksinin beklentilerin üzerinde olmasının ardından, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.







Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ile dün dolar/TL 2,90'ın altına gerilerken, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi banka pay piyasaları öncülüğünde yüzde 2,77 değer kazanarak analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 77.500 puanın hemen üzerinde kapanış yaptı. Analistler, bugün açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının takip edileceğine değinerek, BIST 100 endeksinin 78.400 ve 79.000 seviyelerinin direnç, 77.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiriyor.