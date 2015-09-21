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piyasaların gözü merkez`de!

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ`DE!

Yurt içinde kısa haftada yarın yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları takip edilecek.

Tarih : 21 Eylül 2015, 09:57
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Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyerek mevcut seviyede tutmasıyla artan belirsizlik, küresel piyasalarda ekonomik endişelerin artmasına neden oldu. Faiz kararı sonrasında risk iştahının azalmasıyla pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, piyasa faizleri de güçlü taleple geriledi.



Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin, faiz oranlarının yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulması kararının ardından, ilk faiz artırımının zamanlamasına ilişkin belirsizliğin sürmesi ve Çin'le ilgili endişelere vurgu yapması hisse senedi piyasalarında satış baskısını, tahvil piyasasında da alımları beraberinde getirdi.








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