PİYASALARIN GÖZ ABD VE PMI VERİLERİNDE
A1 Capital, sabah raporunda ABD ve PMI verileri öncesi piyasadaki gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdi.
Tüm gözler Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Verisi'ne odaklanırken bir yandan veri akışının yoğunlukta olduğu bir günü geride bıraktık. Günün ilk yarısında Euro Bölgesi enflasyon verisi piyasanın takibinde olurken günün ikinci yarısında ise Özel Tarım Dışı İstihdam Verisi (ADP) dikkatle takip edildi. Euro Bölgesi enflasyon verisinin %0,9 olan beklentisi karşılanamazken, manşet enflasyonun da %0,2 olarak açıklanması %0,3 olan beklentiyi karşılayamadığını gördük. Hemen ardından gelen İşsizlik oranları ise %10,0 olan beklentinin üzerinde %10,1 olarak açıklanarak hayal kırıklığı yarattı.
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