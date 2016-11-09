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piyasalarda trump etkisi! dolar ve euro uçtu

PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ! DOLAR VE EURO UÇTU

Dolar, ABD'deki başkanlık seçiminin ardından büyük bir sıçrayış yaptı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 11:12
Puan Ver : Piyasalarda Trump Etkisi! Dolar Ve Euro Uçtu(9/10)6


Dolar, ABD'deki başkanlık seçiminin ardından büyük bir sıçrayış yaptı. Dolar fiyatları 3,30 seviyelerine kadar yükselirken şu sıralar 3,18 liradan işlem görüyor. Seçimlerinin ardından en ağır düşüşü ise Meksika Pesosu aldı. Euro ise 3,67 ile rekor kırdı. Şu sıralar 3,56 liradan işlem görüyor. Piyasalardaki Trump depremi etkisini ilerleyen günlerde dolar ve euro üzerinde nasıl göstereceği hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.








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