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piyasalarda petrol geriledi!

PİYASALARDA PETROL GERİLEDİ!

Küresel piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.

Tarih : 08 Şubat 2017, 10:18
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Küresel piyasalar genel olarak pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor.



ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek  son 3 ayın ilk düşüşünü kaydederken, JOLTS Açık İş Sayısı ise 5 milyon 501 bine  gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Tüketici kredilerinin de beklentilerin  çok altında kalmasına karşın dolar endeksi ve pay piyasalarındaki yükseliş  eğilimi dikkati çekti. Dün 100,7'ye kadar yükselen dolar endeksi 100,3  seviyelerinde dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde  0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi.



 



kaynak:gazetevatan








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