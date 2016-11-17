Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..

piyasalarda gözler yellen`da!

PİYASALARDA GÖZLER YELLEN`DA!

Uluslararası piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Janet Yellen`ın Kongre`de yapacağı konuşmaya çevrildi.

Tarih : 17 Kasım 2016, 12:55
Puan Ver : Piyasalarda Gözler Yellen`da!(10/10)10


Küresel piyasalarda gözler, bugün Donald Trump'ın  ABD'nin yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk sunumunu yapacak olan ABD  Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a çevrildi.



ABD'nin yeni başkanı Trump'ın ekonomi politikalarının enflasyonda  artışa neden olacağı ve Fed'in faizleri daha fazla artıracağı beklentileriyle  uluslararası piyasalarda çıkışa geçen dolar, bugün yükselişine ara verdi.



Dün dolar endeksi, 100,57 ile Nisan 2003'ten bu yana en yüksek  seviyeyi gördükten sonra bugün 100,32 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık  tahvil faizleri ise 2,20 seviyelerine geriledi. Gelişmeler sonrasında Dow Jones  endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düştü, Nasdaq endeksi ise yüzde  1,1 değer kazandı.



Analistler, Fed'in aralık ayında faizlerde artırıma gitmesine  neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, piyasalarda artık faiz artırım hızına  ilişkin beklentilerin fiyatlandığını belirterek, Fed yetkililerinden gelen  değerlendirmeler ve son dönemde açıklanan verilerin bu beklentileri  güçlendirdiğini ifade etti.



Bugün Fed Başkanı Yellen'ın senatoda yapacağı sunumun piyasaların yönü  açısından belirleyici olacağına işaret eden analistler, ayrıca ABD'de enflasyon,  haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçları gibi makroekonomik verilerin  izleneceğini kaydetti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Piyasalarda  Gözler  Yellen`da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER