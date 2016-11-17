

Küresel piyasalarda gözler, bugün Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk sunumunu yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a çevrildi.







ABD'nin yeni başkanı Trump'ın ekonomi politikalarının enflasyonda artışa neden olacağı ve Fed'in faizleri daha fazla artıracağı beklentileriyle uluslararası piyasalarda çıkışa geçen dolar, bugün yükselişine ara verdi.







Dün dolar endeksi, 100,57 ile Nisan 2003'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün 100,32 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2,20 seviyelerine geriledi. Gelişmeler sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düştü, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 değer kazandı.







Analistler, Fed'in aralık ayında faizlerde artırıma gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, piyasalarda artık faiz artırım hızına ilişkin beklentilerin fiyatlandığını belirterek, Fed yetkililerinden gelen değerlendirmeler ve son dönemde açıklanan verilerin bu beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.







Bugün Fed Başkanı Yellen'ın senatoda yapacağı sunumun piyasaların yönü açısından belirleyici olacağına işaret eden analistler, ayrıca ABD'de enflasyon, haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçları gibi makroekonomik verilerin izleneceğini kaydetti.







kaynak:milliyet