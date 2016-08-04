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Piyasalarda Dolar 3.02'yi aştı 04.08.2016

PİYASALARDA DOLAR 3.02'Yİ AŞTI 04.08.2016

Haftanın ilk günlerinde 3'ün altında sakin seyir izleyen dolar/TL, beklentiyi aşan enflasyon verisi ve azalan risk iştahıyla 3.02 seviyesinin üzerine yükseldi.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 12:45
Puan Ver : Piyasalarda Dolar 3.02'yi Aştı 04.08.2016(0/10)


Haftanın ilk günlerinde 3'ün altında sakin seyir izleyen dolar/TL, beklentiyi aşan enflasyon verisi ve azalan risk iştahıyla 3.02 seviyesinin üzerine yükseldi.



Kur saat 09:40 itibariyle 3.0220'den işlem görürken euro/TL de 3.3683'ye yükseldi. Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan mail yoluyla yaptığı değerlendirmede kurda 3.01 üzerinde kalıcılığın 3.05'e doğru bir fiyatlamanın önünü açtığını belirtti. 



PİYASALARDA BUGÜN



Yurtiçinde reel efektif döviz kuru ve  TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu açıklanacak. Yarın ise Moody's Türkiye'nin kredi notunu değerlendirecek.



Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyede kredi notuyla değerlendiren Moody's, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunu izlemeye almıştı. Piyasada genel beklenti kredi notunun indirilmeyeceği yönünde.  



Yurtdışında ise bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkıyor. Bankanın faizleri rekor düşük seviyeye indirmesi bekleniyor.








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