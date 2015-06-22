PİYASALARDA BUGÜN NE OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 2,6950, euro 3,0750 liradan haftaya başladı. İlerleyen dakikalarda dolarda düşüş hızlandı ve dolar 2.6842 TL'ye kadar geriledi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,7000 lira, euronun satış fiyatı ise 3,0630 lira olmuştu.
Borsa İstanbul da haftanın ilk işlem gününe alımlarla başladı. Endeks ilk dakikalarda cuma günkü kapanışının yüzde 0.7 üzerinden işlem gördü.
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