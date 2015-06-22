O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

piyasalarda bugün ne oldu?

PİYASALARDA BUGÜN NE OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6950, euro 3,0750 liradan haftaya başladı. İlerleyen dakikalarda dolarda düşüş hızlandı ve dolar 2.6842 TL'ye kadar geriledi.

Tarih : 22 Haziran 2015, 11:17
Puan Ver : Piyasalarda Bugün Ne Oldu?(7/10)8


Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,7000 lira, euronun satış fiyatı ise 3,0630 lira olmuştu.



Borsa İstanbul da haftanın ilk işlem gününe alımlarla başladı. Endeks ilk dakikalarda cuma günkü kapanışının yüzde 0.7 üzerinden işlem gördü.








Etiketler: Piyasalarda  Bugün  Ne  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER