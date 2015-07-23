

Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından dün PKK tarafından iki polisin öldürülmesi ve yaşanan protestolarda çıkan olaylar, önümüzdeki günlerde de gerginliğin devam edebileceği endişesi ile piyasaları baskı altına alıyor. Öte yandan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın AK Parti'nin hükümet kurmak istemediğini belirterek, 'Koalisyon görüşmeleri tiyatrodan ibaret. Kasımda seçim var' sözleri piyasayı alevlendirdi.







TL değer kaybetmeye devam ediyor. Dolarla birlikte Euro da yükselişe geçti ve 3 lirayı aştı.