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piyasalar yellen'ın jackson hole konuşmasını bekliyor

PİYASALAR YELLEN'IN JACKSON HOLE KONUŞMASINI BEKLİYOR

Uluslararası piyasalarda tüm dikkatler Fed Başkanı Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:42
Puan Ver : Piyasalar Yellen'ın Jackson Hole Konuşmasını Bekliyor(0/10)


Asya hisse senetleri, Fed Başkanı Janet Yellen'ın bugün ABD'nin faiz görünümüne ilişkin işaretler verebileceği konuşması öncesi düşerken, dolar bu haftaki kazancının bir kısmını geri verdi.



MSCI Asya Pasifik Endeksi, Japonya hisse senetlerinin bölge hisselerindeki düşüşlere öncülük etmesi işle birlikte iki haftanın en düşük seviyesine düştü. Dolar yen karşısında, Fed fonları vadeli işlemlerinin ABD'de bu yıl faiz artırımı olasılığının yüzde 57'ye çıktığını göstermesi ile birlikte, bir ayı aşkın sürenin ilk haftalık kazancına yöneldi. Sterlin, İngiltere'de tüketici güveninina rttığını gösteren veri sonrası güçlendi. Amerikan petrolü, büyük üreticilerinin gelecek ay yapılacak gayrıresmi OPEC toplantısında üretimin dondurulacağına ilişkin bir karar çıkabileceği spekülasyonuna bağlı olarak varil başına 47 doların üzerinde tutundu.








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