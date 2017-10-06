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PİYASALAR YANIYOR! DOLAR 3 AYIN ZİRVESİNDE, EURO REKOR KIRDI


Piyasalar yanıyor! Dolar 3 ayın zirvesinde, euro rekor kırdı
Tarih : 06 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Piyasalar Yanıyor! Dolar 3 Ayın Zirvesinde, Euro Rekor Kırdı(5/10)1

Güçlü ABD verilerinden ve ABD'deki siyasi gelişmelerden destek bulan doların yaklaşık iki ayın zirvesine çıkmasıyla, dolar/TL'de güne yükselişle başladı.

DOLAR SON 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Haftabaşından bu yana sakin bir seyir izleyen ve dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören dolar, TL karşısında bu sabah 3,5860 seviyelerinden güne başladıktan hemen sonra 3,6280 seviyesini test ederek temmuzdan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasaların merakla beklediği ABD verisinin ardından dolardaki yükseliş devam etti. ABD'de tarımdışı istihdam eylülde 90 binlik artış beklentisine karşın 33 bin azaldı. İşsizlik yüzde 4,2 oldu. Ülkedeki büyüme oranı ise yüzde 2,7'lik beklentiye karşılık yüzde 3 olarak gerçekleşti. Veri sonrasında dolar 3,6375'le güniçi zirvesini gördü.

KRİTİK SEVİYE 3,64

Teknik açıdan dolar/TL 3,60'ın üzerinde kalıcılık olması durumunda 3,64'ün direnç konumunda takip edileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde 3,55 ve 3,52'nin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

EURODA REKOR

Euro/TL'de tüm zamanların en yüksek düzeyi görüldü. Euro 4,2474 ile rekor kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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