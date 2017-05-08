

Küresel piyasalar, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından yoğun veri gündeminin etkili olacağı haftaya pozitif başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek.







Fransa'da merkez politikalardan yana olan Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı. Macron'un zaferinin ardından avro/dolar paritesi 9 Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,1024'e kadar çıktı. Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,10'un üzerinde tutunamayan avro/dolar paritesi, Asya piyasalarında 1,0975 seviyelerinde dengelendi.







ABD'de cuma günü açıklanan işsizlik verisinin yüzde 4,4'e gerilemesi ve tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrasında pay piyasaları pozitif bir seyir izlemiş, dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürmüştü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 yükseldi.







Avrupa tarafında, cuma günü Macron'un seçimi kazanacağı beklentileri ile yükselen pay piyasalarından Fransa'da, CAC 40 endeksi günü yüzde 1,12 artışla tamamladı. Haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.











kaynak:milliyet