PİYASALAR MERAKLA BEKLİYORDU! MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Mart ayı toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda hareket ederek faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Gösterge faiz yüzde 8, geç likidite penceresi faizi yüzde 12.75, borç alma faizi de yüzde 7.25 seviyesinde sabit kaldı.
FAİZLER SABİT TUTULDU
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:
a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25.
b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.
c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,75.
"SIKI DURUŞ KORUNACAK"
Merkez Bankası açıklamasında son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etttiği kaydedildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:
"İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."
Kaynak: haberinburada
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