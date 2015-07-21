PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, avro 2,9180 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, avro 2,9180 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,6930 liradan alınan dolar 2,6960 liradan satılıyor. 2,9150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9180 lira olarak belirlendi.
1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8800 lira olmuştu.
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