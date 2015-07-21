

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, avro 2,9180 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,6930 liradan alınan dolar 2,6960 liradan satılıyor. 2,9150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9180 lira olarak belirlendi.







1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?







Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8800 lira olmuştu.