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piyasalar güne nasıl başladı?

PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, avro 2,9180 liradan güne başladı.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 09:32
Puan Ver : Piyasalar Güne Nasıl Başladı?(9/10)7


İstanbul serbest piyasada dolar 2,6960, avro 2,9180 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,6930 liradan alınan dolar 2,6960 liradan satılıyor. 2,9150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9180 lira olarak belirlendi.



1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8800 lira olmuştu.








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