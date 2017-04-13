

Bluebay Stratejisti Timothy Ash referandumdan evet çıkmasının kısa vadede ralliye neden olabileceğini söyledi.







Ash twitter yoluyla yaptığı değerlendirmede "Referandumdan 'evet' çıkması politik risklerin azalacağı konusunda umut yaratacağı için kısa vadede ralliye neden olacaktır. Ancak uzun vadede politika oluşturma kalitesine dair sorular gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.







kaynak:gazetevatan