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`piyasalar `evet`le kısa vadede ralli yapar`

`PİYASALAR `EVET`LE KISA VADEDE RALLİ YAPAR`

Bluebay Stratejisti Timothy Ash referandumdan evet çıkmasının kısa vadede ralliye neden olabileceğini söyledi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : `piyasalar `evet`le Kısa Vadede Ralli Yapar`(8/10)9


Bluebay Stratejisti Timothy Ash referandumdan evet çıkmasının kısa vadede ralliye neden olabileceğini söyledi.



Ash twitter yoluyla yaptığı değerlendirmede "Referandumdan 'evet' çıkması politik risklerin azalacağı konusunda umut yaratacağı için kısa vadede ralliye neden olacaktır. Ancak uzun vadede politika oluşturma kalitesine dair sorular gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.



 



kaynak:gazetevatan








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