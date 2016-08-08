

Piyasalar yeni haftaya ABD tarımdışı istihdam verisi rüzgarıyla başladı. Temmuz ayı istihdam verisi tahminlerin çok üzerinde gelirken, dolar Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile birlikte kazançlarını genişletti.







Ancak geçen haftayı dolar karşısında 3.01'in üzerinde tamamlayan TL, Moody's'in cuma akşamı Türkiye'nin kredi notunda bir değişikliğe gitmemesinin ardından haftanın ilk gününe 2.99'un altında başladı. Dolar/TL saat 09:11 itibariyle 2.9874 seviyesinden işlem görüyor.







Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi ise aynı saatlerde yüzde 1.74 yükselişle 77.388 puandan işlemde.