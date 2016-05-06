PİYASALAR ABD VERİSİNE ODAKLANDI!
Piyasalar tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Asya borsaları, yatırımcıların tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli duruş almalarıyla bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Asya borsaları, yatırımcıların Çarşamba günü ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında çıkmasıyla bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli bir duruş almaları üzerine bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.9 düşerken, haftalık kayıplarını da yüzde 3.3'e çıkardı ve 12 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı.
Japonya Nikkei endeksi de Salı gününden bu yana tatil dolayısıyla kapalı olmasının ardından bugün yüzde 0.7 geriledi. Çin'de de Shanghai endeksinde yüzde 0.8 düşüş yaşanmasının ardından haftalık yükseliş yüzde 1.1'e geriledi.
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