PİYASADA 7 BİN 270 ÜRÜN SAĞLIĞA ZARARLI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, yılın ilk yarısında bin 457 firmanın 1 milyon 882 bin 918 ürünün denetlendiğini, 7 bin 270 üründe sağlığa zararlı madde tespit edildiğini bildirdi. ...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, yılın ilk yarısında bin 457 firmanın 1 milyon 882 bin 918 ürünün denetlendiğini, 7 bin 270 üründe sağlığa zararlı madde tespit edildiğini bildirdi. ...
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