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piyasa güne eksi rezervde başladı

PİYASA GÜNE EKSİ REZERVDE BAŞLADI

Merkez Bankası verilerine göre piyasa 76.202,6 milyon TL ekside açıldı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:53
Puan Ver : Piyasa Güne Eksi Rezervde Başladı(8/10)10


Merkez Bankası, bugün piyasanın 76.202,6 milyon TL ekside olduğunu açıkladı.



Bankaların serbest depoları toplamı 18.371,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor. 



Merkez Bankası verilerine göre, 3 Mayıs tarihi için 2.706,5 milyon TL fazlada ve 4 Mayıs tarihi için ise 4.500,0 milyon TL fazlada olarak görünüyor.



 



kaynak:gazetevatan








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