

Merkez Bankası, bugün piyasanın 76.202,6 milyon TL ekside olduğunu açıkladı.







Bankaların serbest depoları toplamı 18.371,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor.







Merkez Bankası verilerine göre, 3 Mayıs tarihi için 2.706,5 milyon TL fazlada ve 4 Mayıs tarihi için ise 4.500,0 milyon TL fazlada olarak görünüyor.







kaynak:gazetevatan