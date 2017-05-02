PİYASA GÜNE EKSİ REZERVDE BAŞLADI
Merkez Bankası verilerine göre piyasa 76.202,6 milyon TL ekside açıldı.
Merkez Bankası, bugün piyasanın 76.202,6 milyon TL ekside olduğunu açıkladı.
Bankaların serbest depoları toplamı 18.371,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası verilerine göre, 3 Mayıs tarihi için 2.706,5 milyon TL fazlada ve 4 Mayıs tarihi için ise 4.500,0 milyon TL fazlada olarak görünüyor.
kaynak:gazetevatan
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