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piyasa değeri rekor kırdı!

PİYASA DEĞERİ REKOR KIRDI!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri bugün 800 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:30
Puan Ver : Piyasa Değeri Rekor Kırdı!(10/10)10


Hisse başına değeri bugün yüzde 3'ün üzerinde artış kaydeden Apple, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket oldu.



Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ın hisse başına değeri cuma gününü 148,96 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,2 yükselerek 153,70 dolara kadar tırmandı.



Böylece, bugün piyasa değeri 815,08 milyar dolar olan Apple, tarihte piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk firma oldu.



 



kaynak:hürriyet








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