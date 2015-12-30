O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

piyasa değeri 1 milyon tl!

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL!

İstanbul'da yakalanan araçta piyasa değeri 1 milyon TL olan 283 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tarih : 30 Aralık 2015, 15:12
Puan Ver : Piyasa Değeri 1 Milyon Tl!(7/10)9


Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı ise polis kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den İstanbul'a bir otomobile zulalanmış şekilde kaçak telefon getirileceği bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak telefonların zulalandığı aracı Mardin'den itibaren takibe aldı.Takip sonucu Pazartesi günü Beyoğlu'nda araç durdurarak, araçta bulunan Ahmet A. gözaltına alındı. Kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle el konulan araç mahkeme kararıyla kısmen sökülmeye başlandı. Aracın arka tampon iç kısmı ve ön farların alt kısımlarında yapılan aramalarda zulalar halinde iki markaya ait 283 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi. Aracın sökülmesi ve telefon zulalarının bulunması polis kameraları tarafından kaydedildi.








Etiketler: Piyasa  Değeri  1  Milyon  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER