

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı ise polis kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den İstanbul'a bir otomobile zulalanmış şekilde kaçak telefon getirileceği bilgisini alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak telefonların zulalandığı aracı Mardin'den itibaren takibe aldı.Takip sonucu Pazartesi günü Beyoğlu'nda araç durdurarak, araçta bulunan Ahmet A. gözaltına alındı. Kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle el konulan araç mahkeme kararıyla kısmen sökülmeye başlandı. Aracın arka tampon iç kısmı ve ön farların alt kısımlarında yapılan aramalarda zulalar halinde iki markaya ait 283 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi. Aracın sökülmesi ve telefon zulalarının bulunması polis kameraları tarafından kaydedildi.