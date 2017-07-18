PİYALEPAŞA'DA MAHSUR KALAN MİNİBÜSTEKİ 27 VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI
İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolda kalan minibüsü ve içindeki 27 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarırken, meraklı vatandaşlar bu anları kaydetti.
İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, gündüz geceye döndü. Araçlar farlarını yakarak ilerledi. Su baskını nedeniyle Piyalepaşa'da yolda kalan minibüs ve içindeki 27 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Meraklı vatandaşlar ise bu anları görüntülemek için sıraya girdiCAMİ CEMAATİ SUYU KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARDIŞiddetli yağış nedeniyle Şişli Keleşoğlu Mescidi'ni su bastı. Cami cemaati suyu kendi imkanları ile kovalarla tahliye etmeye çalıştı.SÜRÜCLER ZOR ANLAR YAŞADITarlabaşı Bulvarı ve Dolapdere Irmak Caddesi dereye döndü. Araçlar su içerisinden güçlükle ilerledi.Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda da manzara aynıydı. Yolda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
27 KİŞİNİN OLDUĞU MİDİBÜS SUYA SAPLANDIYağmur sularının yolda birikmesi nedeniyle içinde 27 kişinin olduğu servis minibüsü su içinde kaldı. Motorun istop etmesi nedeniyle yolda kalan minibüs şoförü itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yolda kalan midibüsü çekerek kurtardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar