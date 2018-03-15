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Pitbull'un parçaladığı 12 yaşındaki çocuğa kimse yardım etmedi

PİTBULL'UN PARÇALADIĞI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KİMSE YARDIM ETMEDİ

Pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski olan 12 yaşındaki çocuk, kendisine saldıran köpekle 40 dakika boğuştuğunu ve kimsenin yardım etmediğini söyledi.

Tarih : 15 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Pitbull'un Parçaladığı 12 Yaşındaki Çocuğa Kimse Yardım Etmedi(6/10)2

Pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 12 yaşındaki Soner Edis, kendisine saldıran köpeğin zincirsiz olduğunu, 40 dakika köpekle boğuştuğunu ve kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi. Acılı aile, köpeğin bulunduğu dükkandaki kişilerin, saldırı anında dükkana kaçıp kapıyı da kilitlediklerini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Geçen pazar günü İzmir'deki Ege Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Soner Edis, arkadaşlarıyla top oynamak üzere evden çıktı. Edis, sanayi sitesindeki bir tornacının önünde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk, ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Edis'in, sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi. Sol bacağındaki hasar nedeniyle bacağının kesilmesi riski ile karşı karşıya kalan ve psikolojisinin bozulması sebebiyle bazen kendini evinde sanan Soner Edis, şu anda kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Edis'in tedavisi hastanede sürüyor.

"40 DAKİKA KÖPEKLE BOĞUŞTUM, KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Olay günü top oynamaya gitmek için evinin yakınındaki sanayi sitesinden geçtiğini belirten Soner Edis, "Ben top oynamaya gidiyordum. Köpek üzerime atlayıp bacağımı ve kolumu ısırdı. 40 dakika köpekle boğuştum. Ben dükkanın önünden geçerken köpeğin zincirini görmedim. O an çok korktum. Öleceğimi sandım. Kimse bana yardım etmedi, ellemediler" dedi.

"ÇOCUĞUMU PARAMPARÇA GÖRDÜM"

Dokuz çocuğundan biri olan Soner'in durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten acılı baba Reis Edis de, "Olay günü Menemen ilçesindeydim. Kızım bana telefon açınca durumu öğrendim. Çocuğumu paramparça gördüm, baktım tanıyamadım. Beş gündür hastanede çocuğumuzun iyileşmesini bekliyoruz. Bazı doktorlar iyi olduğunu söylüyor, bazıları ayağının kesilebileceğini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM YARIM ADAM OLDU"

Pitbull cinsi köpeklerin bakılmasının yasak olduğunu vurgulayan baba Edis sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün benim canımı yaktı, yarın başkasının canı yanar. Yetkililerin bu duruma bir el atması lazım. Benim çocuğum yarım adam oldu. Derdimi kime anlatayım. Şu an tek derdim çocuğumun sağlığına kavuşması. Çocuğumun yanına gidemiyorum, ona bakınca bayılacak gibi oluyorum. Çocuğun psikolojisi bozuk. Bazen kendisini evde sanıyor. 'Neden televizyonun yerini değiştirdiniz?' diyor." Reis Edis, köpeğin sahibinin kendisini aradığını ancak kimseyle konuşacak durumda olmadığını söyledi.

"İÇERİYE GİRİP KAPIYI KİLİTLEMİŞLER"

Soner Edis'in annesi Yıldız Edis, da acı olayı şu sözlerle anlattı: "Köpek bağlı değilmiş ve çocuğun üzerine koşturmuş. Kimse de yardıma gelmemiş. Hatta köpek çocuğumu parçalarken dükkan önündekiler içeri girip kapıyı kilitlemişler diye duyduk. Bu insanlık değil. Ben olsaydım, bir çocuğu köpek parçalasaydı kendimi üzerine atardım. Çocuğumun psikolojisi iyi değil. Her yeri kırık. Sadece çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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