

İstanbul Fatih'te Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Atilla Çolakgil,3 gündür haber alamayan yakınları ölmüş ve yüzü parçalanmış halde bulundu.Yakınları dairenin kapısını açıp içeriye girince, korkunç bir manzara ile karşılaştı. 3 gün önce uykuda hayatını kaybettiği, evde kalan pitbull cinsi köpeğinin de aç kalınca sahibine saldırdığı tahmin ediliyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi alarak adli tıp morguna kaldırdı.Sahipsiz kalan köpek barınağa teslim edilmek üzere sokakta bir demire bağlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması da devam ediyor.







