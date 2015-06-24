'PİRİNÇ TÜKETİMİ REKOR DÜZEYE ULAŞACAK'
Uluslararası Tahıl Konseyi, nüfus artışı nedeniyle pirinç tüketiminin yıldan yıla artarak rekor düzeye ulaşacağını, pirinç stoklarının da önemli ölçüde azalacağını belirtti.
Uluslararası Tahıl Konseyi, nüfus artışı nedeniyle pirinç tüketiminin yıldan yıla artarak rekor düzeye ulaşacağını, pirinç stoklarının da önemli ölçüde azalacağını belirtti.
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