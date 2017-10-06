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Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak

PINAR KARŞIYAKALI BASKETBOLCULAR, PARALARINI ALAMADIKLARI İÇİN MAÇA ÇIKMAYACAK

Pınar Karşıyaka'da yabancı basketbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime rest çekti: Ödeme yapılmazsa pazar günkü Anadolu Efes maçına çıkmayız.

Tarih : 06 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak(10/10)6

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başlamasına 2 gün kala mali sıkıntılarıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'da Ağustos ayındaki peşinatları ve Eylül ayında yatırılması gereken maaşlarını alamayan yabancı oyunculardan DJ Kennedy ve Dustin Hogue, takımla antrenmana çıkmazken, Waters ise sadece şut çalışması yaptı.

"PARAMIZI ÖDEMEZSENİZ MAÇA ÇIKMAYIZ"

Sezon öncesi 7 transfer ve 12 milyon TL maliyetli iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'da yabancı oyuncular, yönetime paraları ödenmediği takdirde pazar günü ligde Anadolu Efes ile oynanacak ilk maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Karşıyaka'da Temmuz ayında sözleşme yaptığı ancak lisansının alınabilmesi için Güney Kore kulübü Goyang Orions'a 100 bin dolar (358 bin TL) bonservis ödenmesi gereken Dustin Hogue krizi de çözülmedi. Bonservisi ödenemeyen Hogue, maaşı yatırılsa dahi yine sahaya çıkamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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