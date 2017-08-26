Şarkıcı Pınar Aylin kızı Maya Tokatlıoğlu ile tatile gitti. 13 yaşına giren Maya'nın daha şimdiden annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

45 yaşındaki şarkıcı Pınar Aylin önceki gün Çeşme'de objektiflere takıldı. Yaşını hiç göstermeyen ünlü şarkıcının yanında kızı da vardı. Anne-kız arkadaş gibi duruyordu.

"MAYA ARKADAŞIM GİBİ"

Pınar Aylin gazetecilere, "Maya büyüdü, boyumu geçti, artık arkadaşım gibi... Birlikte geziyoruz" dedi.

İşte Pınar Aylin ve kızı Maya:

Kaynak: haberinburada