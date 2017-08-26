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Pınar Aylin'in Kızı, Büyüyüp Güzel Bir Genç Kız Oldu

PINAR AYLİN'İN KIZI, BÜYÜYÜP GÜZEL BİR GENÇ KIZ OLDU

Şarkıcı Pınar Aylin kızı Maya Tokatlıoğlu ile tatile gitti. 13 yaşına giren Maya'nın daha şimdiden annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Pınar Aylin'in Kızı, Büyüyüp Güzel Bir Genç Kız Oldu(6/10)2

45 yaşındaki şarkıcı Pınar Aylin önceki gün Çeşme'de objektiflere takıldı. Yaşını hiç göstermeyen ünlü şarkıcının yanında kızı da vardı. Anne-kız arkadaş gibi duruyordu.

"MAYA ARKADAŞIM GİBİ"

Pınar Aylin gazetecilere, "Maya büyüdü, boyumu geçti, artık arkadaşım gibi... Birlikte geziyoruz" dedi.

İşte Pınar Aylin ve kızı Maya:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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