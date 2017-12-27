PINAR ALTUĞ, YER ALDIĞI PROJEDE BİLE KENDİSİNDEN KÜÇÜK EŞİNE SAHİP ÇIKTI
Reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Pınar Altuğ, kendisinden yaşça küçük olan kocasına aşkını bir kez daha gösterdi.
Evlendikleri günden beri aralarındaki yaş farkından ötürü "Ayrılırlar" sözlerine maruz kalan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
"AŞK İÇİN HER ŞEYİ YIKARIM"
Genç kızların eğitimine destek olmak amacıyla yürütülen kampanyaya dahil olan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'a bir kez daha sahip çıktı. Altuğ, paylaştığı videoda "Aşk için kuralları yıkarım, yıktım da. Peki ya sen? Aşk için sen ne yapardın?" sözlerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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