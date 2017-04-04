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pınar altuğ ile tamer karadağlı geri dönüyor!

PINAR ALTUĞ İLE TAMER KARADAĞLI GERİ DÖNÜYOR!

‘Çocuklar Duymasın'ın vazgeçilmez ikilisi Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yeni bir projede tekrar bir araya geliyor. İşte yeni projenin ayrıntıları...

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:45
Puan Ver : Pınar Altuğ İle Tamer Karadağlı Geri Dönüyor!(8/10)10


Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ekranlara yine birlikte dönüyor. ‘Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazları arasında yer alan ikili, yine bir arada…

 

SADECE İKİSİ OLACAK

 

Akşam'ın haberine göre, dizinin ikinci versiyonu 2013-2014 yılları arasında ekrana gelmiş ancak eskisi gibi televizyonda etki yaratmamıştı. O gün bugündür hiçbir yapımda yer almayan Altuğ ile Karadağlı, bu kez sadece Meltem ve Haluk karakterlerinden oluşacak bir sit-com da oynayacak. ‘1 Kadın & 1 Erkek' adlı sit-com dizisinde olduğu gibi sadece iki karakterle ekranlarda boy gösterecek.



 



kaynak:gazetevatan








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