

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir takipçisini yerden yere vurdu.







"DERDİNİ ANLAYAMADIM"







Altuğ, kendisini çirkin bulan ve "Koca karı" diyen takipçisinin yaptığı yorumların ekran alıntısını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Ben hanimefendinin derdini anlayamadım,anlayan biri varsa bana anlatabilir mi lütfen?" notunu düştü.











kaynak:gazetevatan