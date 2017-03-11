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pınar altuğ çileden çıktı!

PINAR ALTUĞ ÇİLEDEN ÇIKTI!

Pınar Altuğ, kendisini çirkin bulup "Koca karı" diyen takipçisinin yorumları karşısında çileden çıktı.

Tarih : 11 Mart 2017, 10:34
Puan Ver : Pınar Altuğ Çileden Çıktı!(10/10)11


Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir takipçisini yerden yere vurdu.

 

"DERDİNİ ANLAYAMADIM"

 

Altuğ, kendisini çirkin bulan ve "Koca karı" diyen takipçisinin yaptığı yorumların ekran alıntısını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Ben hanimefendinin derdini anlayamadım,anlayan biri varsa bana anlatabilir mi lütfen?" notunu düştü.

 



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Pınar  Altuğ  Çileden  Çıktı    haber

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