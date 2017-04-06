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pınar altuğ atacan, 'haluk ile meltem' iddialarını yanıtladı

PINAR ALTUĞ ATACAN, 'HALUK İLE MELTEM' İDDİALARINI YANITLADI

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Güzel oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 17:31
Puan Ver : Pınar Altuğ Atacan, 'haluk İle Meltem' İddialarını Yanıtladı(8/10)8


Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Güzel oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan reklam yüzü olduğu markanın yeni ürününü tanıttığı gecede kameraların karşısına geçti. Güzel oyuncu son dönemlerde magazin basınında yer alan 'Haluk ile Meltem geri dönüyor' iddialarını yanıtladı. Oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi.



 



kaynak:milliyet








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