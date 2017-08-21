PİMAŞ VE EGE PROFİL BİRLEŞMEYE GİDİYOR
Pimaş ve Ege Profil'i bünyesinde bulunduran Deceuninck, iki şirketi birleştirme kararı aldı.
Pimaş ve Ege Profil'i bünyesinde bulunduran Deceuninck, iki şirketi birleştirme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak hem Pimaş hem de Ege Profil'den KAP'a birer açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Ege Profil, bağlı ortaklığı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri'ni devralarak birleşmesi amacıyla çalışmalara başladı.
Birleşme işlemleri için ise Ege Profil Genel Müdürü Ergün Çiçekçi ve Mali İşler Grup Müdürü Nurcan Güngör yetkilendirildi.
Kaynak: haberinburada
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