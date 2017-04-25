PVC, kapı ve pencere sektörünün köklü şirketlerden biri olan Pimapen'in kurucusu Pimaş, Rusya'da tasfiyeye gidiyor.



PVC, kapı ve pencere sektörünün köklü şirketlerden biri olan Pimapen'in kurucusu Pimaş, Türkiye'de tek üretim tesisi olan Gebze fabrikasını kapatma kararından sonra bu kez de Rusya'da tasfiye kararı aldı.



Pimaş, Rusya'daki bağlı ortaklığı Enwin Rus'un faaliyetlerini 2015 yılında durdurmuştu.



Şirketin Yönetim Kurulu, tasfiye işlemlerine başlamaya karar verdi.







kaynak:hürriyet