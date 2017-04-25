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pimaş, rusya'daki şirketi için tasfiye kararı aldı

PİMAŞ, RUSYA'DAKİ ŞİRKETİ İÇİN TASFİYE KARARI ALDI

PVC, kapı ve pencere sektörünün köklü şirketlerden biri olan Pimapen'in kurucusu Pimaş, Rusya'da tasfiyeye gidiyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 13:07
Puan Ver : Pimaş, Rusya'daki Şirketi İçin Tasfiye Kararı Aldı(8/10)6


PVC, kapı ve pencere sektörünün köklü şirketlerden biri olan Pimapen'in kurucusu Pimaş, Türkiye'de tek üretim tesisi olan Gebze fabrikasını kapatma kararından sonra bu kez de Rusya'da tasfiye kararı aldı.



Pimaş, Rusya'daki bağlı ortaklığı Enwin Rus'un faaliyetlerini 2015 yılında durdurmuştu.



Şirketin Yönetim Kurulu, tasfiye işlemlerine başlamaya karar verdi.



 



kaynak:hürriyet








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