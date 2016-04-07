

Leylek göç döneminde dolayı Atatürk Havalimanı'nda kuş sıkıntısı yaşanıyor. Havalimanına İniş yapan bir pilot ile kule arasında ilginç diyaloglar yaşandı.







Leylek göç dönemi nedeniyle alarma geçen Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde kuş sürüleri bir THY uçağının pisti pas geçmesine yol açmıştı. Dün de Atatürk Havalimanı çevresinde görülen çok sayıda kuş sürüsü tehlikeli anlar yaşattı. İniş yapan bir uçağın pilotunun havalimanı ve çevresinde gördüğü sürüyle ilgili kuş diyaloğu dikkat çekti. Pilot kuleye, “Çok fazla sayıda kuş sürüsü var görebiliyor musunuz oradan” anonsunu yaptı. Bunun üzerine kontrolör, “Takip ediyorum efendim, hemen ikaz edeceğim tekrar” cevabını verdi. Pilot ise “Sanırım bir şey kuşları çekiyor bilginize” dedi. Kule görevlileri pilotlara ise “Şu an 3.5 (Florya pist başı) sol hattında demin bayağı bir kuş vardı, şu an temiz gözüküyor sizin görüşünüz nedir” diye sorarak kuş sürülerinin yerleriyle ilgili bilgi almaya çalıştı.